Bologna, Mihajlovic annuncia Arnautovic: «Ma se non parte nessuno…» (Di venerdì 23 luglio 2021) Sinisa Mihajlovic annuncia (praticamente) Arnautovic al Bologna. Ecco le parole del tecnico rossoblu sull’attaccante austriaco Sinisa Mihajlovic, ai canali ufficiali del Bologna, parla del mercato dei rossoblu e annuncia l’arrivo di Marko Arnautovic. Secondo il tecnico del Bologna però, l’attaccante non arriverà finchè non ci sarà una cessione: le sue dichiarazioni sulle ultime notizie di mercato. «A questa squadra, così come è oggi, manca una punta e Arnautovic dovrebbe arrivare. Ma non si può fare nulla finché non si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Sinisa(praticamente)al. Ecco le parole del tecnico rossoblu sull’attaccante austriaco Sinisa, ai canali ufficiali del, parla del mercato dei rossoblu el’arrivo di Marko. Secondo il tecnico delperò, l’attaccante non arriverà finchè non ci sarà una cessione: le sue dichiarazioni sulle ultime notizie di mercato. «A questa squadra, così come è oggi, manca una punta edovrebbe arrivare. Ma non si può fare nulla finché non si ...

