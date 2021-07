Alessandro Costacurta: Morta la Madre in un Incidente! (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandro Costacurta: l’ex giocatore del Milan ha perso la Madre a causa di un incidente stradale. La donna si è spenta ad 87 anni dopo aver perso il controllo dell’autovettura. Ecco i dettagli! Alessandro Costacurta, chiamato Billy, ex giocatore del Milan, è stato colpito da poche ore da una tragedia inaspettata. Infatti, la Madre Margherita Beccegato, si è spenta all’età di 87 anni in un incidente stradale che le è stato fatale. Ecco che cosa è successo esattamente. Alessandro Costacurta: la mamma si è spenta per un incidente stradale! Come riportato ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 23 luglio 2021): l’ex giocatore del Milan ha perso laa causa di un incidente stradale. La donna si è spenta ad 87 anni dopo aver perso il controllo dell’autovettura. Ecco i dettagli!, chiamato Billy, ex giocatore del Milan, è stato colpito da poche ore da una tragedia inaspettata. Infatti, laMargherita Beccegato, si è spenta all’età di 87 anni in un incidente stradale che le è stato fatale. Ecco che cosa è successo esattamente.: la mamma si è spenta per un incidente stradale! Come riportato ...

Advertising

acmilan : Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margh… - TuttoMercatoWeb : Lutto per Alessandro Costacurta: incidente in auto, morta la madre dell'ex difensore - sigbruschino : RT @Corriere: Incidente nel Varesotto, morta la mamma di Alessandro Costacurta - itselisy : RT @acmilan: Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita. Our… - Etzi2891 : RT @acmilan: Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita. Our… -