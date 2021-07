Vaccini, effetto Green Pass: boom di prenotazioni Aumenti in tutte le regioni, server in tilt nel Lazio (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia, Green Pass in testa, hanno prodotto in poche ore un marcato aumento delle prenotazioni dei Vaccini. E' il cosiddetto effetto Green Pass: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto dal presidente Macron si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia,in testa, hanno prodotto in poche ore un marcato aumento delledei. E' il cosiddetto: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto dal presidente Macron si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi. Segui su affaritaliani.it

