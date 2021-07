Uomini e Donne | Pamela Barretta | “Un maniaco mi ha seguita in automobile | ho iniziato a correre”

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’ex dama del Trono Over diha raccontato sui social di essere stata “da un”. L’episodio, riportato tra gli altri da Fanpage, è avvenuto nella sua città (Brindisi) e risale a qualche giorno fa. “Unmi hain auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho“, ha esordito lei. Poi ha aggiunto: “Era straniero, non so dirvi altro.. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”. In preda dal panico, non è riuscita a prendere la targa: “Era una ...

Advertising

DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - ItalianNavy : Il successo di ogni esercitazione è dovuto all'impegno e alla tenacia delle donne e degli uomini della… - robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - guidinglight92_ : RT @volanomadonne_: forse non vi rendete nemmeno conto di quanto siano pericolosi i vostri discorsi e di quanta misoginia si celi dietro al… - caperucita_r : Le donne sono quasi sempre più belle degli uomini a cui si accompagnano. Ad ogni età. Non c'è gara. Nel 99% dei cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

... nei cui pressi abitava), i medici e gli infermieri che ha formato, i tantiche ha incrociato nel cammino, i suoi innumerevoli amici in Italia, le sorelle Annunziatine che non le hanno ...Tanti in progetti in ballo per Tara Gabrieletto . L'ex corteggiatrice di, protagonista di una storia d'amore che ha fatto sognare il pubblico, oggi è single ma la storia con Cristian Gallella non sembra essere definitivamente archiviata. Con uno sguardo al ...L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Pamela Barretta ha raccontato sui social di essere stata “seguita da un maniaco”. L’episodio, riportato tra gli altri da Fanpage, è avvenuto nella sua città ...Natalia Paragoni svela un retroscena sul Grande Fratello Vip e si "propone" per due reality show molto famosi, ecco quali e perché.