Startup per il clima, Premio 2021: caccia ai progetti innovativi contro i gas serra (Di giovedì 22 luglio 2021) Italy for climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo – Italian Exhibition Group, hanno lanciato il bando per il Premio Startup per il clima 2021 per contrastare il cambiamento climatico. L’obiettivo del Premio è selezionare il progetto più innovativo ed efficace per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale, contribuendo così al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia. Il Premio si rivolge a team di innovatori o Startup italiane, con un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Italy forte e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo – Italian Exhibition Group, hanno lanciato il bando per ilper ilper contrastare il cambiamentotico. L’obiettivo delè selezionare il progetto più innovativo ed efficace per ridurre le emissioni di gasin modo verificabile, duraturo e addizionale, contribuendo così al raggiungimento della neutralitàtica dell’Italia. Ilsi rivolge a team di innovatori oitaliane, con un ...

