Sonia Bruganelli accerchiata dagli haters | chi le dà della raccomandata e chi l’accusa di ostentare ricchezza

Advertising

StraNotizie : Sonia Bruganelli: perché ha accettato il Grande Fratello Vip e qual è il consiglio che le ha dato Paolo Bonolis - periodicodaily : Sonia Bruganelli opinionista per il Grande Fratello Vip 6 #gfvip6 #gfvip - BITCHYFit : Sonia Bruganelli: perché ha accettato il Grande Fratello Vip e qual è il consiglio che le ha dato Paolo Bonolis *… - Zicutake : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli: 'Ecco cosa Bonolis mi ha detto di non fare' - davidemaggio : Che carina la Bruganelli che prende aerei privati a proprie spese e porta anche gli amici. Dai Sonia, vafangùl ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

... sempre su Canale 5) e i nomi delle opinioniste prescelte che vedremo in studio: Adriana Volpe e. Indiscrezioni danno per certi cinque nomi celebri che saranno ospiti della casa più ...Come sappiamo i due opinionisti Pupo e Antonella Elia sono stati sostituiti ufficialmente da Adriana Volpe e da. Per quanto riguarda il cast, invece si parla di Manila Nazzaro e ...Pensionato uccide la moglie 71enne e tenta il suicidio. L'uomo, di 75 anni, è stato trasportato in ospedale ed è vigile e cosciente.Spesso al centro delle polemiche innescate dal pubblico che l'accusa di ostentare troppo, Sonia Bruganelli spiega perché usa l'aereo privato ...