“Si vede nel video”. Assessore della Lega spara e uccide uno straniero, le immagini prima dell’omicidio (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è il video di una telecamera di sorveglianza negli atti dell’inchiesta sulla morte di Youns El Boussetaoui, il 39enne cittadino marocchino, ucciso martedì sera dopo essere stato colpito con un colpo di pistola da Massimo Adriatici, Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente della Lega. Nelle immagini si vede il 39enne che si avvicina ad Adriatici mentre questi parla al telefono e poi colpirlo con un pugno al volto. L’Assessore cade a terra, si rialza e raccoglie alcuni oggetti che gli sono caduti. Nelle immagini, invece, non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è ildi una telecamera di sorveglianza negli atti dell’inchiesta sulla morte di Youns El Boussetaoui, il 39enne cittadino marocchino, ucciso martedì sera dopo essere stato colpito con un colpo di pistola da Massimo Adriatici,alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente. Nellesiil 39enne che si avvicina ad Adriatici mentre questi parla al telefono e poi colpirlo con un pugno al volto. L’cade a terra, si rialza e raccoglie alcuni oggetti che gli sono caduti. Nelle, invece, non si ...

