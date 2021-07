Si apre domani “Agoghè”, il campo nazionale di Azione studentesca per un «Contrattacco identitario» (Di giovedì 22 luglio 2021) Si apre domani, a Poppi, in provincia di Arezzo, Agoghè 2021, il campo nazionale di Azione studentesca, che quest’anno è intitolato al “Contrattacco identitario”. L’iniziativa, all’insegna della formAzione, della militanza e del confronto, si chiuderà domenica, dopo tre giorni di conferenze, approfondimenti, sport e concerti. Azione studentesca lancia il “Contrattacco identitario” «Per il quarto anno consecutivo, nel cuore della più bella campagna toscana, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Si, a Poppi, in provincia di Arezzo,2021, ildi, che quest’anno è intitolato al “”. L’iniziativa, all’insegna della form, della militanza e del confronto, si chiuderà domenica, dopo tre giorni di conferenze, approfondimenti, sport e concerti.lancia il “” «Per il quarto anno consecutivo, nel cuore della più bella campagna toscana, ...

Advertising

pompeii_sites : Da domani apre la cosiddetta Villa B di Oplontis, nota anche come Villa di Lucius Crassius Tertius. Il complesso, m… - SecolodItalia1 : Si apre domani “Agoghè”, il campo nazionale di Azione studentesca per un «Contrattacco identitario»… - effe_news : FESTIVAL DI MAJANO – IL concerto di ANTONELLO VENDITTI apre domani la 61° edizione - asiaandlouis : Domani non si apre twitter #11YearsOfOneDirection - stvssyy_ : @majicojr che poi non è vero resteranno chiuse visto che domani ne apre 1 nuova e fanno inaugurazione e festa -