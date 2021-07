Milan, Pioli: «La nostra scintilla scattata su Zoom. Ora non ci poniamo limiti» (Di giovedì 22 luglio 2021) L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato degli obiettivi per la nuova stagione alle porte Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ecco le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Milan NEWS 24 scintilla ROSSONERA – «Stranamente la scintilla tra di noi è nata nelle riunioni su Zoom durante il primo lockdown. Ci siamo dati il tempo di conoscerci, abbiamo parlato delle nostre vite. Non solo di calcio. Ed è nato il gruppo. Amici? No. Non siamo amici: siamo appartenenti a un’idea di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) L’allenatore delStefanoha parlato degli obiettivi per la nuova stagione alle porte Stefano, allenatore del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ecco le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24ROSSONERA – «Stranamente latra di noi è nata nelle riunioni sudurante il primo lockdown. Ci siamo dati il tempo di conoscerci, abbiamo parlato delle nostre vite. Non solo di calcio. Ed è nato il gruppo. Amici? No. Non siamo amici: siamo appartenenti a un’idea di ...

