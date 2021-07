Messico-Francia Tokyo 2020 4-1: transalpini travolti (Di giovedì 22 luglio 2021) La prima gara del girone A, Messico-Francia Tokyo 2020, fa subito registrare un risultato clamorosi. I transalpini sono stati battuti nettamente per 4-1 dai sudamericani ed ora non potranno più sbagliare nelle prossime due partite. Messico-Francia: che scelte hanno fatto i due tecnici? 4-3-3 per il Messico che schiera Ococha in porta, Sanchez, Montes, Vasquez e Aguirre in difesa. A centrocampo, Rodriguez, Romo Barron e Cordova. In avanti, Lainez Leyna, Martin Vex e Vega. Risponde la Francia con il 4-2-3-1 nel quale Bernardoni è il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) La prima gara del girone A,, fa subito registrare un risultato clamorosi. Isono stati battuti nettamente per 4-1 dai sudamericani ed ora non potranno più sbagliare nelle prossime due partite.: che scelte hanno fatto i due tecnici? 4-3-3 per ilche schiera Ococha in porta, Sanchez, Montes, Vasquez e Aguirre in difesa. A centrocampo, Rodriguez, Romo Barron e Cordova. In avanti, Lainez Leyna, Martin Vex e Vega. Risponde lacon il 4-2-3-1 nel quale Bernardoni è il ...

Advertising

milansette : Olimpiadi, tonfo della Francia all'esordio: 4-1 contro il Messico. Kalulu in campo 90' #acmilan #rossoneri - STnews365 : Batosta per Gignac e compagni: Francia asfaltata all'esordio alle Olimpiadi La selezione olimpica transalpina di Ri… - MilanInter241 : ???#Milan ??: Grande gol di #Kessie con la maglia della Costa D’Avorio. 90 minuti anche per #Kalulu nel match tra Mes… - rprat75 : Continua il momentaccio per la Francia del pallone e nel pallone: perde 4-1 col Messico al debutto nel torneo olimp… - PierangeloFlor1 : La Francia che caga fenomeni un giorno sì e l’altro pure è stata presa a ceffoni dal Messico -