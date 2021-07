Mario Draghi: "Green pass è la condizione per tenere aperte le attività economiche" (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il Green pass non è un arbitrio ma una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito per proteggere se stessi e le famiglie”. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”. Ma la variante Delta - avverte il premier - è più minacciosa di altre varianti”. Affinché l’economia continui adandare bene “bisogna reagire sul fronte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “Ilnon è un arbitrio ma unaperle”. Così il premierin conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito per proteggere se stessi e le famiglie”. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”. Ma la variante Delta - avverte il premier - è più minacciosa di altre varianti”. Affinché l’economia continui adandare bene “bisogna reagire sul fronte ...

