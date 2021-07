Lo studio che ipotizzava pericoli con le mascherine per i bambini è stato ritirato (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Getty Images)A fine giugno le polemiche sull’uso delle mascherine in generale e per i bambini in particolare si sono riaccese, dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica Jama Pediatrics di un articolo che sembrava mettere in evidenza alcuni effetti negativi delle mascherine sulla salute: troppo alti i livelli di anidride carbonica (CO2) trattenuta dal dispositivo e dunque rischio di ipercapnia (l’aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica) per i più piccoli. Ebbene, la rivista ha ritirato l’articolo per via di ”errori metodologici e incertezza sulla validità dei risultati, delle conclusioni ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Getty Images)A fine giugno le polemiche sull’uso dellein generale e per iin particolare si sono riaccese, dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica Jama Pediatrics di un articolo che sembrava mettere in evidenza alcuni effetti negativi dellesulla salute: troppo alti i livelli di anidride carbonica (CO2) trattenuta dal dispositivo e dunque rischio di ipercapnia (l’aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica) per i più piccoli. Ebbene, la rivista hal’articolo per via di ”errori metodologici e incertezza sulla validità dei risultati, delle conclusioni ...

