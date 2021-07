L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa (Di giovedì 22 luglio 2021) Nicola Cosentino, ex parlamentare di Forza Italie e Popolo della Libertà ed ex sottosegretario all’Economia, è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo il tribunale, Cosentino era il referente politico del Leggi su ilpost (Di giovedì 22 luglio 2021), exdi Forza Italie e Popolo della Libertà ed ex sottosegretario all’Economia, èina 10diperin. Secondo il tribunale,era il referente politico del

Advertising

FatimaCurzio : RT @ilpost: L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in… - Nerditude_ : RT @ilpost: L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in… - luigiiovini : RT @ilpost: L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in… - BraxLollo : RT @ilpost: L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso esterno in… - ilpost : L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex parlamentare Politici e vaccini, la "casta" dei no-vax: da Salvini a Raggi, chi sono gli scettici della dose la Repubblica