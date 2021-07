Istituti tecnici superiori: passa dalle loro aule la strada per costruire i lavoratori che mancano (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Italia ogni anno ha solo 15mila studenti che escono dalle scuole specializzate mentre la Germania ne conta 750mila: la strada da seguire per far si che le imprese nazionali possano trovare le figure ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Italia ogni anno ha solo 15mila studenti che esconoscuole specializzate mentre la Germania ne conta 750mila: lada seguire per far si che le imprese nazionali possano trovare le figure ...

Advertising

itinagli : Dopo essere riusciti ad inserire 1,5 miliardi nel #PNRR oggi il @pdnetwork festeggia un altro grande risultato: la… - ItaliaViva : Istituti tecnici superiori, via libera della Camera: nascono le ITS Academy. Bianchi: “Riforma strategica per il fu… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Gli Istituti Tecnici Superiori già danno ottimi risultati. La legge, tuttavia, serve a dargli una spinta definitiva. Do… - DomaniGiornale : Gli Istituti Tecnici Superiori già danno ottimi risultati. La legge, tuttavia, serve a dargli una spinta definitiva… - maxrossello : RT @AleGrifeo: Istituti tecnici superiori, via libera della Camera: nascono le #ITSAcademy ai quali viene delegata la formazione e aggiorna… -