Incidente a Capri, il racconto di un testimone: “Urla e pianti, una scena che mi ha messo ko” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Un ragazzino di 15 anni viene messo sulla barella mentre piange a dirotto. Una mamma si fa largo tra la folla cercando disperata il proprio figlio temendo possa essere rimasto coinvolto nell’Incidente. Le sirene spiegate delle ambulanze che si sovrappongono man mano che arrivano sul posto. Sono queste le scene davanti alle quali si sono trovati soccorritori e curiosi giunti stamattina, poco dopo le 11,30, a Marina Grande di Capri sul luogo dove un minibus del trasporto pubblico è precipitato finendo la propria corsa a ridosso di un lido. Un morto e numerosi feriti il bilancio. A ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Un ragazzino di 15 anni vienesulla barella mentre piange a dirotto. Una mamma si fa largo tra la folla cercando disperata il proprio figlio temendo possa essere rimasto coinvolto nell’. Le sirene spiegate delle ambulanze che si sovrappongono man mano che arrivano sul posto. Sono queste le scene davanti alle quali si sono trovati soccorritori e curiosi giunti stamattina, poco dopo le 11,30, a Marina Grande disul luogo dove un minibus del trasporto pubblico è precipitato finendo la propria corsa a ridosso di un lido. Un morto e numerosi feriti il bilancio. A ...

Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - emanuelapatti : Sono vicina ai familiari dell'autista morto oggi a #Capri in un incidente. Vicinanza anche alle persone coinvolte… - grazpetrucci : RT @NapoliToday: #Cronaca Incidente Capri, la vittima è Emanuele Melillo: meno di un mese fa aveva scoperto che sarebbe diventato papà http… -