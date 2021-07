Il Csm contesta la riforma Cartabia | «Impatto negativo sulla giustizia | a rischio troppi processi»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Le prime avvisaglie di malcontento dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della ministra dellaerano arrivate già durante la mattinata del 22 luglio. Diversi togati hanno accusato Martadi voler esautorare il Csm delle sue prerogative costituzionali, istituendo una commissione per laal Sud. Ma se il plenum, con uno scarto risicato di soli tre voti, ha comunque dato il via libera alla proposta della guardasigilli, nel primo pomeriggio ha invece emesso un parare nettamente contrario alla. «Riteniamo...

"Riteniamo negativo l'impatto della norma", ha detto Fulvio Gigliotti, presidente della sesta commissione delche ha bocciato il passaggio dell'improcedibilità, una sorta di prescrizione che il ......Nella contestazione si elencano diversi soggiorni di cui avrebbe usufruito l'ex consigliere del,... A Palamara, come si legge nell'atto di accusa, sianche la rivelazione utilizzazione dei ...La Guardasigilli durante il question time alla Camera chiarisce i punti contestati del testo approvato in Cdm: "Il governo vuole affrontare il tema della ...In un approccio complessivamente scettico il Csm tuttavia dà via libera alla parte forse più contestata della riforma del processo civile. E lo fa con un parere che oggi sarà sottoposto al voto del pl ...