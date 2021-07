Green pass, il decreto: obbligatorio con una dose per i ristoranti al chiuso, due per volare (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi il governo varerà il decreto che prevede l’obbligo di certificazione per svolgere le attività e per viaggiare Leggi su corriere (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi il governo varerà ilche prevede l’obbligo di certificazione per svolgere le attività e per viaggiare

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - paoloferrarelli : RT @Massimo65755300: Oggi ho preso il treno ed il controllore mi ha chiesto oltre al biglietto il green pass. Ho risposto:'io Ahmed, Tunisi… - italiarialzat : @ArnaldoCattelan Mi sa che dovremmo vedere lo schifo : parlamentari senza obbligo di green pass ,mentre il popolo dovrà averlo !! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, vaccino a San Marino o in Russia: niente certificato agli italiani immunizzati all'estero E ora, al rientro in Italia, per ottenere il Green pass sono guai. Una trafila burocratica dall'esito imprevedibile, tra richiami a 'linee guida' finora mai pubblicate e rimpalli da un call center ...

Scuola, frenata sul vaccino obbligatorio ai professori. I presidi insistono: in Dad chi lo rifiuta Circa il 15%, distribuito variamente tra le Regioni (con picchi in Sicilia , a Bolzano, in Calabria e in Liguria ), che in molti vorrebbero obbligare ad immunizzarsi e ad usare il Green Pass per ...

Green pass, come ottenerlo? E dove vale? Le risposte alle domande più frequenti in Rete Sky Tg24 E ora, al rientro in Italia, per ottenere ilsono guai. Una trafila burocratica dall'esito imprevedibile, tra richiami a 'linee guida' finora mai pubblicate e rimpalli da un call center ...Circa il 15%, distribuito variamente tra le Regioni (con picchi in Sicilia , a Bolzano, in Calabria e in Liguria ), che in molti vorrebbero obbligare ad immunizzarsi e ad usare ilper ...