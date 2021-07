Beautiful Anticipazioni 23 luglio 2021: Sally sbatte la testa e sviene. Flo approfitta della situazione... (Di giovedì 22 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 23 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, la Spectra, afferrata per una gamba da Flo, cade, sbatte la testa e sviene. La Fulton può finalmente tentare di lanciare un Sos al suo fidanzato! Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 luglio 2021) Scopriamo insieme lee la Trama didel 23. Nella Puntata in onda su Canale 5, la Spectra, afferrata per una gamba da Flo, cade,la. La Fulton può finalmente tentare di lanciare un Sos al suo fidanzato!

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #23luglio - sara_grimaldi : #Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021 -… - TwBeautiful : Piccola curiosità : negli episodi post Covid di BEAUTIFUL, attualmente in onda in Italia, i partner veri degli attor… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Attenzione, Steffy!!! - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021 -… -