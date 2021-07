Ungheria, Orban indice un referendum per approvare la legge anti Lgbt (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato di aver indetto un referendum sulla contestata legge sulla propaganda Lgbt in Ungheria, sulla quale è in corso un contenzioso con l'Ue. Secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il premier ungherese Viktorha annunciato di aver indetto unsulla contestatasulla propagandain, sulla quale è in corso un contenzioso con l'Ue. Secondo ...

Advertising

ivanscalfarotto : Se davvero Orban avesse fatto spiare i giornalisti con un software, sarebbe il suo ennesimo attacco allo Stato di d… - ilriformista : Sono 50mila le utenze controllate: tra queste quelle di noti giornalisti (tra cui #Khashoggi) e anche 13 capi di St… - MediasetTgcom24 : Ungheria, Orban indice un referendum per approvare la legge anti Lgbt - mlpedo1 : RT @LiaQuartapelle: L’ennesima arma di distrazione di massa usata da Orban. Lunedì si è scoperto che in Ungheria il governo spia i giornal… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ungheria, Orban indice un referendum per approvare la legge anti Lgbt -