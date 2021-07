Ultime Notizie Serie A: l’Inter non parte per la Florida, altri positivi nello Spezia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.05 – De Vrij: «Bello aver trovato Inzaghi. l’Inter ha voglia di confermarsi» – Stefan de Vrij è tornato a pieno regime a disposizione di Inzaghi dopo le vacanze. Ecco le sue parole a Inter TV Ore 19.30 – Cagliari, Godin: «Non ho ricevuto nessuna offerta. In testa solo il Cagliari» – Diego Godin ha parlato della sua situazione complicata con il Cagliari, ribadendo la volontà di non lasciare. Le parole Ore 19.05 – Inter, decisione presa: annullata la torunée negli Usa della squadra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.05 – De Vrij: «Bello aver trovato Inzaghi.ha voglia di confermarsi» – Stefan de Vrij è tornato a pieno regime a disposizione di Inzaghi dopo le vacanze. Ecco le sue parole a Inter TV Ore 19.30 – Cagliari, Godin: «Non ho ricevuto nessuna offerta. In testa solo il Cagliari» – Diego Godin ha parlato della sua situazione complicata con il Cagliari, ribadendo la volontà di non lasciare. Le parole Ore 19.05 – Inter, decisione presa: annullata la torunée negli Usa della squadra ...

Advertising

fanpage : 'Chi si tira indietro dovrebbe risarcire gli ospedali', afferma la virologa Ilaria Capua - fanpage : La proposta di Morani (Pd): “Obbligo green pass per entrare in Parlamento' - GoalItalia : Confermate le ultime indiscrezioni: Pes 2022 sarà lanciato in autunno come free-to-play ?? - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, è ufficiale: niente Vara e Giganti né eventi collaterali) è stato pubblicato su: Tempo… - ConcettaOcculto : Ultime notizie non buone da #nyc @ClaraRamazzotti -