Scattano 4 D.A.C.U.R. (divieto d'accesso alle aree urbane) per i 4 ragazzi che rapinarono a luglio una coppia ad Albano. (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' successo lo scorso 2 luglio ad Albano. Mentre una giovane coppia passeggiava tranquillamente lungo Corso Matteotti, 4 ragazzi, due uomini e due donne, hanno iniziato ad insultarli. Quando la coppia ha provato a difendersi, rispondendo alle offese ricevute, è scattata l'aggressione, nel corso della quale la ragazza è stata rapinata della borsa. Erano stati gli agenti del commissariato di Albano, diretto da MASALA Antonio, in collaborazione con quelli della Sezione Volanti, diretti da Massimo IMPROTA, a bloccarli tempestivamente e ad arrestarli in via Vascarelle, dopo ...

