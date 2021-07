Qualità dell’Abitare: a Bergamo 20 milioni per due progetti a Piazzale Visconti e Sant’Agata (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci sono anche i due progetti candidati da Bergamo tra le 271 proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della Qualità dell’Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Il bando si è avvalso anche dei 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): vengono quindi finanziati, con 3,2 miliardi di euro, ben 187 dei progetti presentati. La candidatura bergamasca è stata figlia di lungo lavoro di tessitura e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci sono anche i duecandidati datra le 271 proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della(PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Il bando si è avvalso anche dei 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): vengono quindi finanziati, con 3,2 miliardi di euro, ben 187 deipresentati. La candidatura bergamasca è stata figlia di lungo lavoro di tessitura e ...

