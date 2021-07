Perché l’Italia non partecipa alle Olimpiadi di calcio (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’Italia è reduce dal trionfo di Euro 2021, è stato raggiunto un traguardo entusiasmante grazie ad un gruppo veramente eccezionale. La nazionale azzurra non parteciperà però alle Olimpiadi di Tokyo 2021, l’Italia infatti non si è qualificata e non farà parte delle 16 squadre che si giocheranno il titolo. E’ stato un vero e proprio fallimento per la squadra di Di Biagio che ha mancato la qualificazione con l’eliminazione alla fase a gironi degli Europei di categoria del 2019. E’ stata decisiva la sconfitta contro la Polonia nella seconda partita del torneo, a favore della Spagna che è una delle candidate alla vittoria ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021)è reduce dal trionfo di Euro 2021, è stato raggiunto un traguardo entusiasmante grazie ad un gruppo veramente eccezionale. La nazionale azzurra non parteciperà peròdi Tokyo 2021,infatti non si è qualificata e non farà parte delle 16 squadre che si giocheranno il titolo. E’ stato un vero e proprio fallimento per la squadra di Di Biagio che ha mancato la qualificazione con l’eliminazione alla fase a gironi degli Europei di categoria del 2019. E’ stata decisiva la sconfitta contro la Polonia nella seconda partita del torneo, a favore della Spagna che è una delle candidate alla vittoria ...

