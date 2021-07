No! Un documento dell’OMS non dimostra che non bisogna vaccinare durante una Pandemia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da diverso tempo alcuni personaggi sostengono che le vaccinazioni non vanno fatte durante una Pandemia, in alcuni casi sostenendo che sia scritto nei libri di medicina per poi essere smentiti una seconda volta. Il filosofo Diego Fusaro, molto apprezzato da sovranisti e negazionisti dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, pubblica il 20 luglio 2021 un tweet (poi rimosso) che “metterebbe in dubbio” tutte le nostre certezze sulle campagne vaccinali, soprattutto quella anti-Covid attualmente in corso. Cita del resto le linee guida dell’OMS, una fonte è autorevole, ma il principio di autorità a volte fa brutti scherzi, impedendoci di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da diverso tempo alcuni personaggi sostengono che le vaccinazioni non vanno fatteuna, in alcuni casi sostenendo che sia scritto nei libri di medicina per poi essere smentiti una seconda volta. Il filosofo Diego Fusaro, molto apprezzato da sovranisti e negazionisti dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, pubblica il 20 luglio 2021 un tweet (poi rimosso) che “metterebbe in dubbio” tutte le nostre certezze sulle campagne vaccinali, soprattutto quella anti-Covid attualmente in corso. Cita del resto le linee guida, una fonte è autorevole, ma il principio di autorità a volte fa brutti scherzi, impedendoci di ...

Advertising

pensatoredel90 : @MaximoVise @antongiu67 @nicolo_frate @flayawa Scusami ma 4 righe tagliate da un documento di chissà quante pagine,… - geg93626969 : @graziasteps @catlatorre @borghi_claudio Ci sono dei filmati su ytb, certo e' che chiaramente si puo' avanzare di… - EmMicucci : #Coronavirus No #vaccini a 12-17enni nel #RegnoUnito. Ma si riconosce che con #vaccinazioni no #scuolechiuse. E si… - xnitius : @emanuelefiano @borghi_claudio @lastknight Buongiorno @emanuelefiano sarebbe così gentile di postare un documento o… - LB19712 : @bronsonwol @Lucillab4 @mircoDmirco Anche il Corano o no ? ???? -