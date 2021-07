“Ho iniziato le pratiche per sbattezzarmi”: la ex di Berlusconi contro la “chiesa omofoba” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Se la chiesa non riesce a separarsi da questioni ‘temporali’, molti fedeli saranno costretti a separarsi da lei: questo più o meno in sintesi il pensiero condensato dell’ultime azioni di Francesca Pascale che ha avviato le pratiche per lo sbattezzo, “perché c’è una chiesa che discrimina“. LEGGI ANCHE => Nuovo look per Francesca Pascale: capelli corti e tattoo arcobaleno. Ma è davvero inedita? Diamo a Cesare quel che è di Cesare… Prima della Pascale, prima dei molti indignati delle ingerenze della chiesa in affari non di competenza della chiesa, a predicare una separazione del potere ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Se lanon riesce a separarsi da questioni ‘temporali’, molti fedeli saranno costretti a separarsi da lei: questo più o meno in sintesi il pensiero condensato dell’ultime azioni di Francesca Pascale che ha avviato leper lo sbattezzo, “perché c’è unache discrimina“. LEGGI ANCHE => Nuovo look per Francesca Pascale: capelli corti e tattoo arcobaleno. Ma è davvero inedita? Diamo a Cesare quel che è di Cesare… Prima della Pascale, prima dei molti indignati delle ingerenze dellain affari non di competenza della, a predicare una separazione del potere ...

