(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Siinladelnel mese di. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), il saldodestagionalizzato ha registrato un avanzo di 383,2 miliardi di yen. Il dato si confronta con il passivo di circa 187,1 miliardi di yen di maggio, mentre a2020 si era registrato un disavanzo di 290,9 miliardi. Le attese del mercato indicavano un attivo di 460 miliardi di yen. In termini di volumi, l’export segnala un aumento tendenziale del 48,6% a 7.220,7 miliardi ...

Advertising

newsfinanza : Giappone, bilancia commerciale giugno si chiude in surplus - DividendProfit : Bilancia commerciale Giappone: boom esportazioni +48,6% a giugno, verso gli Usa +85,5% con vendite auto -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone bilancia

Teleborsa

Lacommerciale delha messo in evidenza un surplus di 383,2 miliardi di yen (l'equivalente di $3,49 miliardi), rispetto alle attese di un surplus superiore, pari a 460 miliardi di ...Si chiude in surplus lacommerciale delnel mese di giugno. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF) , il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un avanzo di 383,2 miliardi di yen. ...(Teleborsa) – Si chiude in surplus la bilancia commerciale del Giappone nel mese di giugno. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha ...L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è salito dello 0,58%, la borsa di Shanghai avanza dello 0,90%, Hong Kong sotto pressione con un calo dello 0,49%, Sidney +0,78%, Seoul -0 ...