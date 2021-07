Finalmente Spalletti chiude Napoli-Verona

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In Piazza a Dimaro va in scena lo show della retorica ma stavolta a tenere alto il vessillo del no-sense sono le domande dei tifosi mentre, come mai prima, le risposte di, Politano e Zielinski ci mostrano ungruppo squadra più maturo. “Noi bisogna che si smetta di parlare di” Il mister mette a tacere una buona volta la pantomima che ci accompagna da due mesi e che, al netto di tutto l’immaginario collettivo, poco c’entra con questo nuovo progetto tecnico. Attenzione, la non qualificazione in Champions è una ferita ancora aperta ma ribadirla quasi a svilirne il senso ogni giorno è davvero ...

Advertising

napolista : - LuigiLiccardo6 : RT @TolliVincenzo: #Spalletti: “Devo precisare una cosa: la dobbiamo smettere con questa partita contro il #Verona, perché abbiamo già dato… - TolliVincenzo : #Spalletti: “Devo precisare una cosa: la dobbiamo smettere con questa partita contro il #Verona, perché abbiamo già… - Ruggero1991 : Finalmente anche Spalletti ha detto la sua su Napoli Verona e già si è rotto il cazzo di tutte ste stronzate. - pasquale_caos : Spalletti che finalmente si sta rendendo conto in che ambiente cringe è arrivato È quasi imbarazzato -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Spalletti

ilnapolista

L'obiettivo è la condizione perfetta per dareil proprio contributo in questa squadra ... La sua velocità può essere importante elo ha capito fin da subito, puntando sulla corsa ...Messi , dimezzando i proventi,vincitore di qualcosa con la sua Nazionale , resterà al ... Sarri ( Lazio ), Mourino ( Roma ), Pioli ( Milan ), Allegri ( Juve ), Inzaghi ( Inter ),...Botta in allenamento per Victor Osimhen, scontratosi con il difensore Sebastiano Luperto verso le battute finali della seduta odierna.L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è pronto a esplodere in zona gol e con Spalletti ha trovato l’allenatore perfetto per farlo La prima stagione di Victor Osimhen non è stata delle migliori. Il ni ...