Fabrizio Salini: Vi racconto i miei tre anni in Rai (Di mercoledì 21 luglio 2021) Addio viale Mazzini Il Foglio, pagina 1, di Salvatore Merlo. Dice di essere sollevato, ma anche dispiaciuto, forse, perché a fare l’amministratore delegato della più grande azienda editoriale d’Italia ci si abitua. Ci si prende gusto. «Anche se è una fatica che non vi dico». C’è qualcosa che ha imparato? Una consapevolezza ultima? «Che tre anni per fare l’amministratore delegato della Rai sono pochi. Non chiudi un ciclo. Non fai in tempo a capire dove sei, che è già finita». E Fabrizio Salini, che da qualche giorno non è più il numero uno di Viale Mazzini, si duole «per non essere riuscito a portare a compimento il piano industriale. È ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 luglio 2021) Addio viale Mazzini Il Foglio, pagina 1, di Salvatore Merlo. Dice di essere sollevato, ma anche dispiaciuto, forse, perché a fare l’amministratore delegato della più grande azienda editoriale d’Italia ci si abitua. Ci si prende gusto. «Anche se è una fatica che non vi dico». C’è qualcosa che ha imparato? Una consapevolezza ultima? «Che treper fare l’amministratore delegato della Rai sono pochi. Non chiudi un ciclo. Non fai in tempo a capire dove sei, che è già finita». E, che da qualche giorno non è più il numero uno di Viale Mazzini, si duole «per non essere riuscito a portare a compimento il piano industriale. È ...

Advertising

ilfoglio_it : I partiti, Foa, i Maneskin e la tv di stato. Fabrizio Salini racconta i suoi tre anni 'con il rimpianto di non aver… - tvzoomitalia : Fabrizio Salini: 'Vi racconto i miei tre anni in Rai' @Raiofficialnews #salini - claudiocerasa : I partiti, Foa, i Maneskin e la tv di stato. Fabrizio Salini (ex ad Rai) racconta i suoi tre anni 'con il rimpianto… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: I partiti, Foa, i Maneskin e la tv di stato. L'ex ad Rai Fabrizio Salini racconta i suoi tre anni 'con il rimpianto di non… - ilfoglio_it : I partiti, Foa, i Maneskin e la tv di stato. L'ex ad Rai Fabrizio Salini racconta i suoi tre anni 'con il rimpianto… -