Clamoroso a Tokyo, la Svezia femminile vince 3-0 e manda gli Usa sull’orlo di una crisi di nervi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi si aprono con una clamorosa sorpresa che avviene nel torneo di calcio femminile. Le superfavorite americane sono state battute 3-0 dalla Svezia che peraltro le aveva già sconfitte a Rio 2016 ma in quella occasione ai rigori. Erano i quarti di finale. Stavolta si è trattato della gara del girone. Non c’è stata partita. Le svedesi, che a Rio furono sconfitte in finale dalla Germania, hanno vinto con due gol della centravanti Blackstanius e uno di Lina Hurtig entrata proprio al posto della titolare. Le statunitensi tutt’al più possono recriminare per due pali colpiti: uno nel primo tempo (sull’1-0) e l’altro nella ripresa sul 2-0. The United ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi si aprono con una clamorosa sorpresa che avviene nel torneo di calcio. Le superfavorite americane sono state battute 3-0 dallache peraltro le aveva già sconfitte a Rio 2016 ma in quella occasione ai rigori. Erano i quarti di finale. Stavolta si è trattato della gara del girone. Non c’è stata partita. Le svedesi, che a Rio furono sconfitte in finale dalla Germania, hanno vinto con due gol della centravanti Blackstanius e uno di Lina Hurtig entrata proprio al posto della titolare. Le statunitensi tutt’al più possono recriminare per due pali colpiti: uno nel primo tempo (sull’1-0) e l’altro nella ripresa sul 2-0. The United ...

Advertising

napolista : Furono proprio le svedesi a eliminare le americane a Rio 2016. Il Nyt: «Dopo cinque anni, non è cambiato niente. An… - periodicodaily : Clamoroso a Tokyo! Esordio con sconfitta per il calcio femminile USA #olimpiadiTokyo #tokyo2020 - sowmyasofia : Clamoroso a Tokyo! Esordio con sconfitta per il calcio femminile USA - infoitsport : Olimpiadi di Tokyo 2021, il clamoroso errore della Polonia: 6 nuotatori sono di troppo, devono tornare indietro! - _Morik92_ : Clamoroso a Tokyo, la Svezia di Lina Hurtig (autrice del terzo gol) conduce di tre reti sulle campionesse del mondo… -