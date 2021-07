Calcio: Bari, 7 giocatori positivi al Covid in ritiro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - Sette calciatori del Bari sono risultati positivi al Coronavirus nel ritiro che si sta svolgendo in Trentino. "Il Club -si legge nella nota sul sito ufficiale della società pugliese- ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i positivi, l'isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi atti a monitorare al meglio l'evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - Sette calciatori delsono risultatial Coronavirus nelche si sta svolgendo in Trentino. "Il Club -si legge nella nota sul sito ufficiale della società pugliese- ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i, l'isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi atti a monitorare al meglio l'evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento".

