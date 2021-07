Ascolti Tv 20 luglio 2021 | in vetta alla montagna di repliche c' è una Reazione a catena

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 276.000 (1.5%). Nel Preserale su Rai1con Marco Liorni 3.370.000 (25.5%). Su Canale 5 preceduta la replica di ContoRovescia 1.

Advertising

t1tz9z11 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #20luglio ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #20luglio ?? - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri ha vinto Battiti Live. I dati della sovrapposizione con Carramba - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 20 Luglio #EstateInDiretta ha raccolto davanti al video; 1.002.000 telespettatori (10.9%)… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 20 Luglio La puntata di #LoveIsInTheAir ha appassionato 1.582.000 telespettatori e il 16.9%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

Tv 202021. In prima serata su Rai1 la replica di Carramba Che Sorpresa! ha coinvolto una media di 1.810.000 nostalgici pari all'11% (la presentazione di 10 minuti, omaggio di Adriano ...... l'omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5, ha radunato davanti allo schermo 1.810.tv: Bene l'omaggio a Raffaella Carrà, Rai 3 fa l'8,5% di share con Fabrizio De Andrè e PFM " ...Il dato Auditel di ieri si consegna alla storia. Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è stato ieri sera il programma più visto d’Italia. Italia 1, con la seconda puntata dello show di Radio Norba, ha ...Roma, 14enne muore travolta da un treno in via di Salone: stava tornando a casa con due amici, si è trattato quasi sicuramente di un incidente.