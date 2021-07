Tony Bennett con Lady Gaga per l’ultimo concerto della sua vita in occasione del 95esimo compleanno

(Di martedì 20 luglio 2021)è una leggenda vivente del jazz (consideratogrande crooner americano dopo le morti di Dean Martin e Frank Sinatra) e questo agosto soffierà 95 candeline. Per l’l’italo-americano ha deciso di realizzare unin coppia consette anni dopo il loro album Cheek To Cheek premiato con un Grammy. L’evento (spalmato in due date, il prossimo 3 e 5 agosto), si terrà alla Radio City Music Hall di New York e si chiamerà One Last Time – An Evening Withand...

EmanueleNovizio : Tony Bennett festeggerà il suo 95esimo compleanno con un doppio concerto insieme a Lady Gaga #LadyGaga #TonyBennett… - marcoda1975 : Lady Gaga e Tony Bennett annunciano due concerti a New York - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: L'ultimo concerto di Tony Bennett? A New York il 5 agosto - rockolpoprock : L'ultimo concerto di Tony Bennett? A New York il 5 agosto - DrApocalypse : Lady Gaga annuncia due concerti eventi con Tony Bennett -

