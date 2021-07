«Temptation Island 2021» | la forza di Floriana | che non cede di fronte ai lacrimoni di Federico

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) Guardiamo Temptation Island da così tanti anni che ormai abbiamo capito la tecnica: i fidanzati, credendosi più furbi di tutti, una volta entrati nel villaggio approfittano della corte delle ragazze single come se dall’altra parte non ci fossero né le telecamere né le compagne a guadarli. Si divertono, si lasciano andare al frasario tipico del maschio alfa che crede che tutto gli sia dovuto perché è nato maschio ma, quando la partner non ce la fa più e chiede il falò di confronto, non reggono. Su quel tronco inghiottito dalle tenebre si fanno piccoli piccoli, non riescono a replicare e, a un certo punto, ricorrono alla stessa arma che utilizzò Rossella O’Hara che convincere Ashley a non andarsene da Tara: il pianto compulsivo. È successo in passato a personaggi come Andrea e Oronzo ed è successo di nuovo quest’anno con Federico, che pensava che di farla franca e di essere perdonato in quattro e quattr’otto senza fare i conti con la risolutezza di Floriana, che non solo è rimasta ferma sulle sue posizioni, ma ha anche dato una lezione a tutte le fidanzate che, di fronte all’uomo piangente, quello che ieri era il macho e oggi è la Maddalena, si sono quasi sempre sciolte.