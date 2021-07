Roma | suona i citofoni e scappa | ma era ricercato per rapina e finisce in carcere

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 20 luglio 2021) La regola numero uno per le persone ricercate dalle forze dell'ordine è quella di dare il meno possibile nell'occhio. Eppure un cittadino marocchinodai carabinieri è finito ulteriormente nei guai per la legge per via di quella che è una ragazzata a tutti gli effetti. La banda del citofono Nelle scorse settimane i residenti di alcuni condomini di via Casal de' Pazzi, nel quartiereno del Municipio Tiburtino, venivano infastiditi da persone che si divertivano a citofonare ere. Tra i burloni in questione, spiccano due amici, entrambi marocchini, uno di 25 e l'altro di 44 anni. Per diversi giorni di seguito, in piena ...