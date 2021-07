Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Il vaccino ai bambini «non serve: non ci sono prove che i benefici superino i rischi». La tesi dello scienziato inglese… - grifopolo : RT @ilmessaggeroit: Il vaccino ai bambini «non serve: non ci sono prove che i benefici superino i rischi». La tesi dello scienziato inglese… - ilmessaggeroit : Il vaccino ai bambini «non serve: non ci sono prove che i benefici superino i rischi». La tesi dello scienziato ing… - LauraCarrese : RT @barbarab1974: Covid, vaccino a bambini e adolescenti. Il Koch Institute: 'Solo a quelli con condizioni patologiche preesistenti' - Il F… - Gaiagioialiber1 : RT @gustinicchi: Ai bambini buoni LA DOLCE EUCHESSINA e gli altri SPINGANO. #GovernoBlindaStocazzoNoIlGreenPass -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino bambini

Sky Tg24

Vaccinarsi non è un fatto privato, perché ildi ciascuno è un contributo alla salute di ...proprio l'obbligo vaccinale - non certo una novità nella storia e peraltro già previsto per i...5,7 mln dia rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... Tunisi ha ricevuto negli ultimi giorni diverse milioni di dosi diin dono da numerosi Paesi ...«Non ci sono prove sufficienti per giustificare la vaccinazione dei bambini contro il Covid» in quanto sono «meno infettivi degli adulti» e il loro rischio ...TORONTO - Nella corsa per vaccinare le masse contro il Covid-19 e porre fine alla pandemia emerge un problema preoccupante. Milioni di bambini sono in ritardo con le vaccinazioni infantili di routine.