Il Giappone ha fatto registrare il record di velocità di internet

(foto: Unsplash)Mentre le olimpiadi di Tokyo non sono ancora iniziate il Giappone ha già battuto un record, ma non in pista. Il Paese asiatico ha infatti superato il precedente record di velocità di internet con un trasferimento di dati a 319 Tbps (Terabyte per secondo). Secondo quanto riporta Motherboard, gli scienziati dell'Istituto nazionale di tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Giappone hanno frantumato il record di trasferimento dati su internet. La velocità registrata di 319 Tbps è quasi il doppio dei 179 Tbps ...

