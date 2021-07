Homenaje a Astor Piazzolla

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 luglio 2021) di Olga Chieffi Con, che sta al tango come Miles Davis sta al jazz, nasce il tango moderno. Il suo genio è il primo a sperimentare vie musicali nuove, il tango con il jazz, con altri impasti sonori, altri strumenti e armonie., grande incompreso, esule volontario per anni in Italia, dove canta con Milva e suona con Tullio De Piscopo,che è genio di oggi, perché negli anni ’60 e ’70 la sua musica non poteva piacere ai puristi, ma neanche ai giovani che amavano la novità del rock, oggi, nel centenario della sua nascita, ci obbliga ad una riflessione su di un’eredità vastissima e non ...