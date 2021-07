Donna colpita da infarto in autostrada: salva grazie all’intervento della polizia (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì mattina una pattuglia della polizia Stradale in servizio lungo l’autostrada A4, nei pressi del casello di Brescia Ovest, è intervenuta prontamente a seguito di chiamata di emergenza per il malore di una Donna a bordo di un’autovettura in transito. La Donna, nata nel 1948 e residente in provincia di Cremona e conducente del veicolo, in compagnia di un’amica, accortasi del malessere, si è accasciata sul volante riuscendo a fermare il veicolo nei pressi del casello di Brescia Ovest. La passeggera ha chiamato immediatamente i soccorsi sanitari e ha fatto distendere l’amica sui sedili posteriori, nel ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì mattina una pattugliaStradale in servizio lungo l’A4, nei pressi del casello di Brescia Ovest, è intervenuta prontamente a seguito di chiamata di emergenza per il malore di unaa bordo di un’autovettura in transito. La, nata nel 1948 e residente in provincia di Cremona e conducente del veicolo, in compagnia di un’amica, accortasi del malessere, si è accasciata sul volante riuscendo a fermare il veicolo nei pressi del casello di Brescia Ovest. La passeggera ha chiamato immediatamente i soccorsi sanitari e ha fatto distendere l’amica sui sedili posteriori, nel ...

Advertising

prolet2010 : RT @NEG_Zone: In California la polizia si scaglia contro una manifestazione di attivisti trans con manganelli e fucili antisommossa. Una do… - Errata_0 : RT @NEG_Zone: In California la polizia si scaglia contro una manifestazione di attivisti trans con manganelli e fucili antisommossa. Una do… - Gabri_Benci : RT @NEG_Zone: In California la polizia si scaglia contro una manifestazione di attivisti trans con manganelli e fucili antisommossa. Una do… - marionisuno : RT @NEG_Zone: In California la polizia si scaglia contro una manifestazione di attivisti trans con manganelli e fucili antisommossa. Una do… - pin_klo : RT @NEG_Zone: In California la polizia si scaglia contro una manifestazione di attivisti trans con manganelli e fucili antisommossa. Una do… -