DICHIARAZIONE GIURATA DI UN INFORMATORE DEL CDC | “I DECESSI SEGNALATI AL VAERS SONO OLTRE 45000 | STANNO NASCONDENDO I DATI”

(Di martedì 20 luglio 2021) L’avvocato Thomas Renz operativo in Ohio è stato uno dei numerosi oratori lo scorso fine settimana durante una conferenza ad Anaheim, in California, dove ha annunciato che con l’aiuto dei medici americani in prima linea , sta intentando una causa federale in Alabama basata su una “, sotto minaccia di spergiuro”, da un presuntoche proviene da Database Italia.