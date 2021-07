Covid, la variante Delta avanza nel mondo. La Germania teme il post alluvione (Di martedì 20 luglio 2021) E' la variante Delta del Covid ormai l'incubo in Europa e nel mondo . Il ceppo più aggressivo del Coronavirus, che sta infettando i giovani e anche i vaccinati, sta mettendo in crisi i progetti di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) E' ladelormai l'incubo in Europa e nel. Il ceppo più aggressivo del Coronavirus, che sta infettando i giovani e anche i vaccinati, sta mettendo in crisi i progetti di ...

