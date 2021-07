Concorso Comune di Firenze, 16 amministrativi categorie protette: prova scritta a quiz e nuove domande (Di martedì 20 luglio 2021) *aggiornamento del 20/07/2021: Il Concorso al Comune di Firenze per 16 amministrativi, riservato agli appartenenti alle categorie protette, ha subito delle modifiche nelle prove. Non ci saranno più preselettiva e prova orale ma un’unica prova scritta a quiz. L’Amministrazione ha previsto una nuova finestra temporale per inviare domande di partecipazione: dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta fino al 19 agosto. Le domande già presentate, sulla base del bando ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 luglio 2021) *aggiornamento del 20/07/2021: Ilaldiper 16, riservato agli appartenenti alle, ha subito delle modifiche nelle prove. Non ci saranno più preselettiva eorale ma un’unica. L’Amministrazione ha previsto una nuova finestra temporale per inviaredi partecipazione: dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta fino al 19 agosto. Legià presentate, sulla base del bando ...

