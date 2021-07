Bremer | «Al Torino ci voleva uno come Juric Sul mio futuro dico che…»

(Di martedì 20 luglio 2021) Intervenuto dal ritiro granata di Santa Cristina Valgardena, il brasilianoha parlato in conferenza stampa Classica conferenza stampa giornaliera per ildal ritiro di Santa Cristina Valgardena. A rispondere alle domande dei giornalisti, stavolta, è stato il difensore brasiliano: ALLENATORE – «Con Mazzarri fu un grande anno, poi non abbiamo fatto bene. Ora c’è, ci dà tanta carica a tutta la squadra: ciun allenatorelui, speriamo di fare bene. Secondo me farà molto bene il nuovo mister, dobbiamo lasciarlo lavorare». RUOLO – «Ho sempre giocato ...

Il rinnovo fra Gleisone ilnon è ancora stato messo nero su bianco, come ha confermato lo stesso brasiliano. "Nel mercato non si può mai sapere cosa può capitare, io sono ambizioso e in futuro vorrei giocare ...Commenta per primo Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, il difensore del, Gleison, ha parlato in conferenza stampa: 'Il primo anno con Mazzarri è stato straordinario, c'era anche tempo di lavorare. Dopo gli allenatori che sono arrivati allenatori che hanno ...Il difensore, ancora in attesa del rinnovo: "Juric? Uno come lui ci voleva" SANTA CRISTINA VALGARDENA (BOLZANO) - Il rinnovo fra Gleison Bremer e il Torino non è ancora stato messo nero su bianco, com ...Il difensore: "Sirigu e Nkoulou sono giocatori importanti per la squadra. Il rapporto con loro era buono. La fase loro però è terminata" ...