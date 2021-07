Ultime Notizie Roma del 19-07-2021 ore 12:10 (Di lunedì 19 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in questa settimana si lavora alla nuovo decreto anti covid un impegno non facile difficile giungere ad un’intesa su vaccini e l’utilizzo del Green pass intanto contagi e tasso di positività crescono vinti dalla variante Delta 3127 i nuovi positivi tracciati ieri in crescita soltanto tre vittime in un giorno 165.000 tamponi effettuati tasso di positività l’uno e 9 % + 0 e 6% rispetto alle giorno precedente ci sono 156 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia Cala disse il saldo tra entrate ed uscite il tasso di ospedalizzazione è tra le variabili Principenei criteri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in questa settimana si lavora alla nuovo decreto anti covid un impegno non facile difficile giungere ad un’intesa su vaccini e l’utilizzo del Green pass intanto contagi e tasso di positività crescono vinti dalla variante Delta 3127 i nuovi positivi tracciati ieri in crescita soltanto tre vittime in un giorno 165.000 tamponi effettuati tasso di positività l’uno e 9 % + 0 e 6% rispetto alle giorno precedente ci sono 156 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia Cala disse il saldo tra entrate ed uscite il tasso di ospedalizzazione è tra le variabili Principenei criteri ...

