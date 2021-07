“Tutto accade a San Siro” per Alessandra Amoroso il 13 luglio 2022

(Di lunedì 19 luglio 2021) Milano. «Io sono onoratissima, ma fa riflettere l’idea che siano passati 15 anni: spero di aprire un varco nella musica e poter passare la staffetta affinché tante donne possano vedere San». È la sfida lanciata daalla presentazione di “a San”, il concerto del 13dopo che, nel corso degli anni, ha sorpreso il pubblico con veri e propri concerti evento e ora, per il ‘live’ numero 200 della sua carriera, è pronta a conquistare il palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale: ...

AmorosoOF : Tutto accade. 13 luglio 2022. Farò ancora quel passo verso di voi, che siete il mio specchio, questa volta a San Si… - AmorosoOF : 13/07/2022 - San Siro - Tutto Accade?? I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle ore 12.00 ??… - TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star…

"Tutto accade a San Siro", questo il nome che è stato dato all'evento che la vede protagonista. Si tratta del primo concerto all'interno di uno stadio, occasione nella quale l'artista ripercorrerà le ...