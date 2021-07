Scontri al G8 di Genova, l'ex sindaco Pericu: "Serviva una commissione d'inchiesta". VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) "Perché non c'è stata una commissione parlamentare d'inchiesta sul G8 del 2001?". Se lo chiede ancora oggi, vent'anni più tardi, l'allora sindaco diessino di Genova, Giuseppe Pericu. "Non abbiamo mai saputo come siano potuti arrivare i black bloc e come siano state prese alcune decisioni sull'ordine pubblico". Un lungo racconto a Sky TG24, ripercorrendo a piedi i luoghi delle manifestazioni, della zona rossa e degli Scontri. Parole e ricordi scorrono veloci. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) "Perché non c'è stata unaparlamentare d'sul G8 del 2001?". Se lo chiede ancora oggi, vent'anni più tardi, l'alloradiessino di, Giuseppe. "Non abbiamo mai saputo come siano potuti arrivare i black bloc e come siano state prese alcune decisioni sull'ordine pubblico". Un lungo racconto a Sky TG24, ripercorrendo a piedi i luoghi delle manifestazioni, della zona rossa e degli. Parole e ricordi scorrono veloci.

