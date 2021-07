Riforma Giustizia, l'asse Conte-Letta sposta gi equilibri Draghi costretto a trattare sui tempi dei processi (Di lunedì 19 luglio 2021) Per il governo Draghi la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi equilibri dopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, la Riforma della Giustizia di Marta Cartabia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 luglio 2021) Per il governola giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovidopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, ladelladi Marta Cartabia Segui su affaritaliani.it

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - Ettore_Rosato : Su #giustizia c’è ampia maggioranza d’accordo per superare l’era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La riforma è un… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI La questione più delicata resta la riforma della giustizia, sulla quale il neo-leader del Mov… - DaCaiomauro : RT @rotre54: La controriforma targata #Cartabia. - MichelMauriello : RT @FrancescoBonif1: Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si ri… -