Porti, Corte Conti: criticità per l’esercizio 2019 di ADSP Mar Tirreno centro-settentrionale (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un avanzo finanziario di 164mila euro dell’anno precedente, la gestione di competenza di ADSP Mar Tirreno centro-settentrionale chiude con un disavanzo di euro 1,3 milioni, determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, pari a circa 3,5 milioni e quello negativo di conto capitale, pari a circa 4,8 milioni. Il risultato di amministrazione mostra un decremento, passando da 16,6 a 15,5 milioni, così come il risultato economico che chiude il 2019 con un deficit di 5,4 milioni, a fronte dell’avanzo di 4,3 milioni registrato nel 2018. Il valore del patrimonio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un avanzo finanziario di 164mila euro dell’anno precedente, la gestione di competenza diMarchiude con un disavanzo di euro 1,3 milioni, determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, pari a circa 3,5 milioni e quello negativo di conto capitale, pari a circa 4,8 milioni. Il risultato di amministrazione mostra un decremento, passando da 16,6 a 15,5 milioni, così come il risultato economico che chiude ilcon un deficit di 5,4 milioni, a fronte dell’avanzo di 4,3 milioni registrato nel 2018. Il valore del patrimonio ...

Advertising

ship2shore_it : Il bollino della Corte dei Conti sulle ‘criticità’ del bilancio di Civitavecchia - PrimaCommunica2 : Porti del Tirreno, la Corte dei Conti rileva il disavanzo di bilancio 2019. Perde la filiera logistica ma cresce de… - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: GIUDICI CHE IN EU IMPONGONO PORTI RICETTIVI X NEGHER E ADOZIONI GAY SONO TUTTI EX DIPENDENTI DI #SOROS. LA SUA RETE HA… - pierino5861 : RT @sanritadacoscia: GIUDICI CHE IN EU IMPONGONO PORTI RICETTIVI X NEGHER E ADOZIONI GAY SONO TUTTI EX DIPENDENTI DI #SOROS. LA SUA RETE HA… - sanritadacoscia : GIUDICI CHE IN EU IMPONGONO PORTI RICETTIVI X NEGHER E ADOZIONI GAY SONO TUTTI EX DIPENDENTI DI #SOROS. LA SUA RETE… -