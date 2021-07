Palermo, da Crivello a Somma: in ritiro anche gli esuberi. Le ultime (Di lunedì 19 luglio 2021) A San Gregorio Magno anche i quattro calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Giacomo Filippi Leggi su mediagol (Di lunedì 19 luglio 2021) A San Gregorio Magnoi quattro calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Giacomo Filippi

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Crivello Palermo, i 4 calciatori in uscita sono partiti per il ritiro MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Crivello, Somma, Broh e Saraniti . A questi 4 calciatori del Palermo non è stata nascosta l'intenzione di Filippi di puntare su altri profili: nonostante ciò, scarseggiando le richieste di mercato, ...

GdS - 'Palermo, la stagione inizia con il cartello "lavori in corso"' Ci sono invece coloro i quali sono considerati sul mercato e che il Palermo ha intenzione di piazzare: Crivello, Somma, Broh e Saraniti sono partiti in ritiro insieme a alla squadra .

Palermo, da Crivello a Somma: in ritiro anche gli esuberi. Le ultime Mediagol.it GdS - "Palermo, Lucca ai saluti: ora l'obiettivo è Cianci" LEGGI ANCHE. PALERMO, RIVOLUZIONE IN ATTACCO: DUE TASSELLI DA TROVARE Sicuramente già da stasera non ci sarà più Lucca, pronto a firmare un contratto di cinque anni con la nuova società. _IS_ADMIN ZON ...

Palermo, rivoluzione in attacco: due tasselli da trovare In ogni caso i primi nuovi tasselli per il reparto offensivo sono pronti. Ne mancano solo due che verranno trovati nei prossimi giorni, possibilmente prima della fine del ritiro a San Gregorio Magno.

