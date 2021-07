New Shepard: Come vedere il lancio in diretta di Jeff Bezos (Di lunedì 19 luglio 2021) C’è grande trepidazione riguardo al lancio nello spazio della New Shepard, che avverrà il 20 luglio. È stata l’azienda spaziale Blu Origin a definire i dettagli dell’evento. Inoltre, ha reso noto che il miliardario Jeff Bezos non sarà solo sulla navetta, ma verrà accompagnato dal giovanissimo Oliver Daemen. Il diciottenne ha concluso la scuola nel 2020 e, nonostante la giovane età, è già in possesso di un brevetto da pilota. Inoltre, prenderanno parte all’esperienza anche l’aviatrice Wally Funk di 82 anni e Mark, il fratello di Jeff Bezos. Sarà un’esperienza del tutto nuova che potrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) C’è grande trepidazione riguardo alnello spazio della New, che avverrà il 20 luglio. È stata l’azienda spaziale Blu Origin a definire i dettagli dell’evento. Inoltre, ha reso noto che il miliardarionon sarà solo sulla navetta, ma verrà accompagnato dal giovanissimo Oliver Daemen. Il diciottenne ha concluso la scuola nel 2020 e, nonostante la giovane età, è già in possesso di un brevetto da pilota. Inoltre, prenderanno parte all’esperienza anche l’aviatrice Wally Funk di 82 anni e Mark, il fratello di. Sarà un’esperienza del tutto nuova che potrebbe ...

Link4Universe : DOMANI: LIVE dalle 13.20, per seguire il lancio della Blue Origin con il suo primo equipaggio umano per la navicell… - tuttopuntotv : New Shepard: Come vedere il lancio in diretta di Jeff Bezos #NewShepard #JeffBezos #Focus - Aloisio_anto : RT @Link4Universe: DOMANI: LIVE dalle 13.20, per seguire il lancio della Blue Origin con il suo primo equipaggio umano per la navicella e r… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: DOMANI: LIVE dalle 13.20, per seguire il lancio della Blue Origin con il suo primo equipaggio umano per la navicella e r… - loris_assi : RT @Link4Universe: DOMANI: LIVE dalle 13.20, per seguire il lancio della Blue Origin con il suo primo equipaggio umano per la navicella e r… -