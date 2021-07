Latina | violenta rissa fuori da un pub in centro | 2 Daspo Willy

(Di lunedì 19 luglio 2021) Questa mattina la Polizia di Stato diha notificato altri due provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, cd.. I fatti I fatti sono avvenuti alcune settimane fa all’esterno di un pub delcittà, ove M.M. di 40 anni e R.D. di 39 anni sono stati tra i protagonisti di una, insieme con altri non ancora identificati. Nei loro confronti il Questore di, dopo la necessaria istruttoria procedimentale, ha emesso un provvedimento della durata di sei mesi, che impedirà loro di entrare ...

